A Nuanced Response to Ross Douthat's Take on Amy Coney Barrett's 'Conservative Feminism'

Photo : Keystone ( Getty Images )

People? Always saying this. For example, New York Times columnist Ross Douthat wrote an op-ed published Saturday asking whether anti-abortion judge Amy Coney Barrett’s likely nomination to succeed Ruth Bader Ginsburg on the Supreme Court represents a way forward for “a conservative feminism that’s distinctive, coherent, and influential,” which ha ha ha haha haha haha haha haha haha haha haha haha ha ha ha ha ha ha haha haha haha haha haha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha hahaha ha haa no are you fucking stupidksldl;;;hahaaaaahahaha hah ah aha ah ha haha ha haha hahahaha hahaha ha ha ha haha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha ha haha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha hahaha ha haha hahahaha hahaha ha ha ha haha ha haha hahahaha hahaha ha ha haoh ymy god what’s your salaryayafshhahahahhahaha hahaha as;s;;lsdak slkdjf;lksj;kls lsjkf;lsd;lsllslslkdk;;;;